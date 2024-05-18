Зенитники 110-й бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области

Вооруженные силы Украины сбили дежурный российский Су-25 в Донецкой области. Российский штурмовик приземлили зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжого Марка Безручко.

Это уже четвертая "сушка" на счету бойцов 110-ки за май. Соответствующее видео показала пресс-служба бригады.

"Четвертый ушел! Зенитники 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы. Снова прибили Су-25 врага!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время остатки вражеского штурмовика дотливают в одной из донецких посадок.

"Наше небо станет адом для оккупантских пилотов! Наш номер бригады станет для них ночным кошмаром! Геноцид московитских "грачей" to be continued…" – отметили украинские защитники.

Зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады призвали украинцев присоединиться к сожжению российской техники. Для этого ребята из зенитно-ракетного подразделения срочно нуждаются в пикапе и РЭБ. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Стоит отметить, что Су-25 ("Грач", по коду НАТО Frogfoot – "лягушачья лапа") создан для поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами в любых метеоусловиях.

"Грачи" эксплуатируются с 1981 года. В 2009 году минобороны РФ объявило о возобновлении закупок самолетов этого типа. Стоимость одного составляет около 11 млн долларов.

Оккупанты после начала полномасштабного вторжения активно используют Су-25 для бомбардировки позиций Сил обороны Украины на линии фронта.

Напомним, ранее майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что Су-25 является прекрасной мишенью для украинской ПВО.

Как писал OBOZ.UA, днем 13 мая в 47-м ОМБр ВСУ сообщили о сбитии российского вертолета Ка-52 "Аллигатор", стоимость которого достигает 16 млн долларов.

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