Защитники Украины сбили российский вертолет Ка-52 'Аллигатор': его стоимость достигает $16 млн

Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", стоимость которого достигает 16 млн долларов. Поразить вражеский борт удалось воинам 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Об этом 13 мая сообщила пресс-служба 47-й ОМБр. Там отметили, что вражеский вертолет уничтожили бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

"Друзья, замечательные новости. Воины 47-й отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость одного такого – 16 млн долларов. Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу. Работаем дальше!" – говорится в сообщении бригады.

Что известно о Ка-52 "Аллигатор"

Российские пропагандисты называют Ка-52 "лучшим ударным вертолетом в мире". "Аллигатор" (Hokum B по классификации НАТО) – командирская машина армейской авиации, предназначенная для разведки местности, целеуказания и координации действий группы боевых вертолетов.

Ка-52 способен поражать бронетехнику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Он является продолжением модели Ка-50 "Черная акула". Вооружен пушечной установкой с лазерной системой наведения, ПТРК, авиабомбами и другим оружием.

Выпускается в РФ с 2008 года. По данным из открытых источников, в общей сложности было произведено около 170 таких бортов. С начала войны в Украине было уничтожено несколько десятков Ка-52.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на ноябрь 2023 года в России на вооружении оставалось по меньшей мере 25 невредимых "Аллигаторов", представляющих серьезную угрозу для ВСУ на линии фронта.

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