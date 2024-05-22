Враг продолжает попытки выбить ВСУ из левобережья Днепра: было отбито семь штурмов – Генштаб

Военные страны-агрессора продолжают попытки выбить Вооруженные силы Украины с левобережья Днепра. За сутки было отбито семь штурмов.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 среды, 22 мая. Общее количество наступательных и штурмовых действий сегодня уже возросло до 105.

В Генштабе также сообщили, что враг продолжает атаковать вдоль почти всей линии фронта. Больше всего боестолкновений к этому времени произошло на Купянском направлении. Силы обороны гибко реагируют на действия оккупантов и принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск.

Ситуация на фронте по состоянию на 19:00

На Харьковском направлении все 10 боестолкновений произошли в районе села Липцы. Одно еще продолжается. Все же сегодняшние авиаудары враг сконцентрировал в районах Волчанска и села Вильча. Сбрасывал КАБы. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении продолжаются бои в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки.

На Лиманском направлении за сегодня отражены шесть атак врага у Торского и Невского. Российские захватчики сбросили четыре КАБа – по одной авиабомбе в районы Серебрянского лесничества, Тернов, Ямполевки и Ивановки.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение выросло до восьми. Ситуация контролируется. К тому же, оккупанты нанесли удары ракетами в районе Новониколаевки и сбросили управляемую авиабомбу возле Шумов. Отражены 5 атак захватчиков.

На Сиверском направлении сейчас наши воины отбивают три атаки недалеко от сел Белогоровка и Выемка. Враг сбросил три КАБа возле Северска и Григорьевки. Сегодня на направлении произошло уже три авиаудара.

На Покровском направлении продолжаются 11 боестолкновений, а еще 10 вражеских атак уже отбиты. Российские террористы нанесли авиаудары по районам Калинового, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Все остальное – без изменений.

В Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра. Потери оккупантов уточняются.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, основные наступательные усилия 22 мая российские оккупанты концентрируют на двух направлениях, Купянском и Покровском. На севере Харьковщины основные бои ведутся в районе Липцев. В общей сложности зафиксировано более 60 боевых столкновений на востоке и севере нашего государства.