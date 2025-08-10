Враг коварно ударил по автовокзалу в Запорожье: девять раненых. Фото и видео

Страна-террорист продолжает атаковать мирные украинские города. В воскресенье вечером, 10 августа, Россия обстреляла автовокзал в Запорожье.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров. К сожалению, во время обстрела есть пострадавшие. Предварительно ранены 9 человек.

Восемь пострадавших, один из них – в тяжелом состоянии. Такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Состояние четырех человек медики оценивают, как средней тяжести", – сообщил Федоров.

Чиновник подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Спасательная операция продолжается.

По состоянию на 19:11 глава ОГА сообщил, что количество пострадавших в Запорожье возросло до девяти.

"По городу ударили двумя КАБами. Под завалами на месте удара по автовокзалу еще могут быть люди. Второй удар был нанесен по университетской клинике", – рассказал глава областной военной администрации Иван Федоров.

Подчеркиваем, что российские захватчики продолжают охотиться за гражданскими на Херсонщине. Оккупанты 10 августа убили еще трех мирных жителей. Еще несколько гражданских в результате ударов дронов получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, пока оккупанты на подконтрольной Украине части Херсонщины атакуют гражданских, украинские воины во временно оккупированных Олешках ударили по командному пункту одного из подразделений оккупационной армии. Враг потерял по меньшей мере 25 оккупантов погибшими, еще часть получила ранения.

Среди ликвидированных, по данным разведки – командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона, чей командный пункт был поражен высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил.

