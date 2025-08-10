Оккупанты ударили по Херсонщине, погибли три человека: появились подробности

Российские захватчики продолжают охотиться за гражданскими на Херсонщине. Оккупанты 10 августа убили еще троих мирных жителей.

Еще несколько гражданских в результате ударов дронов получили ранения. Подробности раскрыли в Херсонской областной прокуратуре и Херсонской областной военной администрации.

Что известно

В прокуратуре Херсонской области сообщили о начале досудебных расследований по фактам совершения военных преступлений, которые привели к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Так правоохранительные органы отреагировали на продолжение оккупантами "дронового сафари" на беззащитных жителей области.

Известно что около 13:00 10 августа оккупанты атаковали мужчину 1988 года рождения на одной из улиц села Станислав. От полученных травм мужчина, находившийся на улице, погиб на месте.

Через полчаса спустя, ориентировочно в 13:30, оккупанты атаковали беспилотниками село Качкаровка Бериславского района.

"В результате атаки погиб 50-летний гражданский. Еще двое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу. Все пострадавшие находились на улице", – рассказали в прокуратуре региона.

Около 14:00, при аналогичных обстоятельствах погиб гражданский мужчина 1977 года рождения в поселке Днепровское Белозерской территориальной громады.

Через 20 минут спустя, в 14:20, российский дрон атаковал Белозерку.

"Под удар попал 64-летний местный житель, который находился дома. Он получил взрывную травму и ранение ноги. Пострадавшему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение", – сообщили в Херсонской ОГА.

А около 16:00 россияне атаковали с дрона мужчину в центральной части Херсона: у 31-летнего пострадавшего, по предварительным данным, диагностирована взрывная травма.

Как сообщал OBOZ.UA, пока оккупанты на подконтрольной Украине части Херсонщины атакуют гражданских, украинские воины во временно оккупированных Олешках ударили по командному пункту одного из подразделений оккупационной армии. Враг потерял по меньшей мере 25 оккупантов погибшими, еще часть получила ранения.

Среди ликвидированных, по данным разведки – командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона, чей командный пункт был поражен высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил.

