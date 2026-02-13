Враг коварно ударил по Конотопу: погибла женщина, пострадал 16-летний парень
В Конотопской громаде враг коварно ударил по гражданским объектам, в результате чего погибла женщина и ранен мужчина. Повреждены жилые дома и здание образовательного учреждения.
На месте работают правоохранители и оперативные службы. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.
"В Конотопской громаде в результате атаки российского БпЛА погибла женщина. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.
Погибшей оказалась 44-летняя жительница громады. Во время удара российского беспилотника она находилась в доме. К сожалению, спасти ее не удалось.
Пострадавший – 16-летний парень, который находился рядом с местом попадания. Его жизни ничего не угрожает, будет лечиться амбулаторно.
В результате атаки повреждены несколько жилых домов и помещения образовательного учреждения.
На территории громады работают аварийные и оперативные службы, которые оценивают масштабы разрушений и оказывают помощь пострадавшим.
