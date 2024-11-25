'Враг маневрирует': военный сказал, меняется ли фронт после разрешения бить ракетами вглубь РФ

Получение разрешения на удары вглубь России дальнобойными западными ракетами открывает для Сил обороны Украины широкие перспективы и может переломить ход войны. Удары по логистическим складам и аэродромам позволяет снижать ударно-штурмовой потенциал армии РФ.

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Из-за этого враг вынужден маневрировать и менять свои планы, на передовой уже это ощущается. Об этом 24 Канала сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

По словам военного, ранее российские оккупанты имели возможность делать укрепрайоны, завозить дополнительные резервы и сокращать логистику перекидывания всего необходимого на "ноль". Но сейчас ситуация для врага изменилась.

Ранее враг мог уверенно себя чувствовать у государственной границы Украины, но после того, как дальнобойное оружие позволили использовать в приграничных регионах РФ, у россиян "начала гореть земля под ногами".

"Противник был вынужден маневрировать, дополнительно рыть укрытия, расконцентрировать технику, которую он использует затем на передней линии боестолкновения, и оттягивать ее и логистические склады", – подчеркнул командир батальона.

Любая логистическая миграция врага в условиях, когда ВСУ могут его ликвидировать, замедляет его действия и снижает ударно-штурмовой потенциал.

Федоренко также отметил, что Украина высокоточным оружием может бить по таким российским объектам как аэродромы ближнего базирования, и тогда противник вынужден постоянно перемещать свою авиацию, что сокращает количество вылетов в сутки.

"Если на территории России мы раздолбали склад, из которого они поставляли снаряды в свои пушки на переднюю линию, интенсивность обстрелов снизилась. Чем меньше обстреливают наши передовые позиции, тем больше способности у них как готовить и укреплять линии обороны, так и выбивать врага из тех позиций, которые он занял", – сказал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Федоренко также отметил, что ВСУ поражают 90% военной техники, которую оккупанты страны-агрессора России бросают на поле боя.