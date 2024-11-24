ВСУ повреждают и уничтожают 90% российской техники на передовой, – командир Федоренко
Украинские защитники поражают 90% военной техники, которую оккупанты страны-агрессора России бросают на поле боя. В настоящее время воины Сил обороны готовы к зиме и ухудшению погодных условий.
Об этом рассказал командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона 24 ноября. В частности, он сказал, что ВСУ готовы к боевым действиям в условиях зимы.
"Погодные условия обеспечивают всегда определенный паритет способностей как оборонительных, так и наступательных. Силы обороны по большей части подготовились к зиме – качественно и ответственно", – рассказал военный.
Юрий Федоренко добавил: армия окупантов тоже пытается готовиться к зиме и продолжению своих штурмов.
Применение же и перемещение врагом высокоманевровой техники зависит от противодействия воинов Украины.
Речь идет о багах, танках, двухколесных мотоциклах, многоцелевых легких гусеничных бронированных тягачах и другой технике, которая позволяет оккупантам доставлять ресурсы для обустройства своих позиций.
В то же время военная техника, используемая врагом на передней линии фронта, в 90% случаев Силы обороны повреждают или уничтожают, рассказал комбат.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки РФ потеряла на фронте в Украине около 1020 своих оккупантов. С начала великой войны потери агрессора достигли около 730 740 оккупантов "двухсотыми" и "трехсотыми".
В течение суток произошло 170 боевых столкновений. Самая тяжелая ситуация на Кураховском направлении, где враг совершил 60 атак.
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