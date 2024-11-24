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ВСУ отминусовали еще 1020 оккупантов и 17 бронемашин армии РФ – Генштаб
Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 730 740 оккупанта были ликвидированы и ранены. С них около 1020 захватчиков попали в этот список во время боев за прошедшие сутки.
Также защитники уничтожили еще 42 единицы военной техники и вооружения врага. Обновленные данные о его потерях 24 ноября сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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