За сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

За сутки на фронте в Украине произошло 170 боевых столкновений. Горячее всего было на Кураховском направлении, где оккупанты совершили 60 атак.

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Воины Сил обороны наносят врагу ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают его наступательный потенциал в тылу. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 пятницы, 1 ноября, 982-х суток полномасштабной войны.

Российские обстрелы

По данным Генштаба, накануне враг нанес по позициям подразделений и населенным пунктам Украины три ракетных удара с применением семи ракет, а также 57 авиаударов, сбросил 108 КАБов, применил 1366 дронов-камикадзе.

Кроме этого, противник совершил 4241 обстрел, из них 160 – из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Харьков, Варваровка, Казачья Лопань, Берестовое, Катериновка, Успеновка, Константинопольское, Великая Новоселка, Раздольное, Курахово, Антоновка, Улаклы, Юрковка, Таврическое, Малая Токмачка и Казацкое.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. Авиация РФ за минувшие сутки нанесла 21 удар с применением 33 КАБов по своей территории.

Какая ситуация на линии столкновения

На Харьковском направлении враг штурмовал три раза в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении произошло 15 атак. Силы обороны отражали штурмы недалеко от Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестового и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед у Катериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку от Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 35 штурмовых и наступательных действий врага в районах Проминя, Лысовки и Вишневого.

На Кураховском направлении защитники Украины отразили 60 атак вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Антоновки и Елизаветовки.

На Времевском направлении противник совершил пять штурмов в районах Богоявленки и Трудового. Активно задействовал для ударов штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоданиловки, получили жесткий отпор, понесли потери, говорится в сводке.

На Приднепровском направлении россияне штурмовали позиции украинских подразделений четырежды, безуспешно.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, информировали в Генштабе.

Украинские защитники нанесли потери врагу

Воины Сил обороны наносят противнику ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу, говорится в сводке.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно средство ракетных войск и артиллерии и девять районов сосредоточения личного состава и техники оккупантов.

Потери России за сутки составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, одну РСЗО, 25 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 77 автомобилей и девять единиц спецтехники врага.

Как сообщал OBOZ.UA, в отчете американского Института изучения войны за 31 октября указано, что российское командование отправляет тяжело раненых в "мясные" атаки на Кураховском направлении. Таким образом РФ пытается поддерживать темп своего наступления.

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