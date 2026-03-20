Враг маскирует их под местность: в полиции показали, как происходит обезвреживание 'дронов-ждунов'. Видео

Российские войска все чаще используют так называемые "дроны-ждуны", маскируя их под рельеф местности и оставляя в засаде. Такие беспилотники могут длительное время ожидать технику или личный состав.

Видео дня

В то же время украинские полицейские стрелковых батальонов уже научились успешно противодействовать этой угрозе. Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Противник применяет FPV-дроны на оптоволокне, которые сложнее обнаружить из-за отсутствия радиосигнала. Их тщательно маскируют под природный ландшафт – траву, почву или другие элементы местности, чтобы сделать практически невидимыми.

После установки таких дронов оккупанты могут ждать появления цели часами или даже дольше. Основная цель – поразить технику или личный состав на логистических маршрутах.

Впрочем, украинские подразделения уже адаптировались к новой тактике врага. Аэроразведчики обнаруживают замаскированные беспилотники, после чего экипажи так называемых "бомберов" уничтожают их с помощью сбросов.

Такая кропотливая и системная работа позволяет значительно снизить опасность на путях снабжения и передвижения Сил безопасности и обороны. Благодаря этому логистические маршруты снова становятся более безопасными для украинских военных.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские защитники за первую половину марта, с 1 по 15 число включительно, поразили на оккупированных территориях нашего государства и на землях захватчиков более 20 целей, обеспечивающих противовоздушную оборону врага. В частности, Силами обороны были уничтожены зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и крупные объекты радиоэлектронной борьбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!