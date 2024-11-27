Враг накапливает силы в районе Кинбурнской косы: чего боятся российские военные

Российские войска продолжают укреплять оборону в районе Кинбурнской косы. Это враг делает для того, чтобы не допустить форсирования украинскими Силами обороны Днепра.

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Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин во время эфира всеукраинского телемарафона. По словам Волошина, согласно разведывательным данным, Россия активно накапливает военные силы в этом стратегическом районе.

В частности, оккупанты усиливают фортификационные сооружения и перебрасывают дополнительные оборонные ресурсы, чтобы не допустить высадки украинского десанта на Тендровской и Кинбурнской косах.

"Скорее всего, по данным нашей разведки, они там (в районе Кинбурнской косы. – Ред.) накапливают силы, чтобы больше держать оборону. Они усиливают фортификационные сооружения, перебрасывают туда оборонное вооружение для того, чтобы не дать Силам обороны Украины форсировать Днепр, высадить десант на Тендровской и на Кинбурнской косе, особенно на Кинбурнской, и контролировать именно это устье Днепра, Днепровские острова, за которые идут сейчас жестокие бои", – сказал Волошин.

Напомним, в конце октября российские оккупанты усилили свое присутствие на Кинбурнской косе. Враг также перебросил дивизион речных катеров на Тендровскую косу.

Кинбурнская коса, простирающаяся вдоль северо-западного побережья Черного моря и являющаяся частью Кинбурского полуострова, – это именно тот плацдарм, откуда оккупантам удобно обстреливать и Очаков, и прибрежные территории.

Кинбурнская и Тендровская косы – две уникальные природные территории, которые расположены в Николаевской и Херсонской областях на границе между сушей и Черным морем. Эти узкие песчаные острова являются важными географическими точками, стратегическими для разблокирования Днепровско-Бугского лимана и уменьшения обстрелов юга Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВМС объяснили, что с Кинбурнской косы враг продолжает обстреливать южные районы Николаевской и Херсонской областей. Кроме того, из этой локации у россиян есть возможность атаковать суда, которые потенциально могут выйти в акваторию Днепровско-Бугского лимана.

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