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Российские войска усилили свое присутствие на Кинбурнской косе – Силы обороны Юга

Надежда Данищук
War
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Российские войска усилили свое присутствие на Кинбурнской косе – Силы обороны Юга

Российские оккупанты усилили свое присутствие на Кинбурнской косе. Враг также перебросил дивизион речных катеров на Тендровскую косу.

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Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона. Он сказал, может ли это означать, что враг планирует более активные наступательные действия на этом направлении.

Спикер объяснил, что Кинбурнская коса, простирающаяся вдоль северо-западного побережья Черного моря и является частью Кинбурского полуострова – это именно тот плацдарм, откуда оккупантам удобно обстреливать и Очаков, и прибрежные территории.

"Но осуществлять оттуда какие-то наступления, форсирование довольно проблематично. А усилили они свой контингент там, чтобы обезопасить себя от того, чтобы наши силы не форсировали эту косу, не стремились захватить там плацдарм", – сказал Волошин.

По его словам, оккупанты усилили свое присутствие на территории Кинбурнской косы несколько недель назад. А на Тендровскую косу враг перебросил речные катера.

"На Тендровскую косу они перебросили дивизион речных катеров из Севастополя и применяют их как средства для усиления обороны этого направления", – пояснил Владислав Волошин.

Российские войска усилили свое присутствие на Кинбурнской косе – Силы обороны Юга

Кинбурнская и Тендровская косы – две уникальные природные территории, которые расположены в Николаевской и Херсонской областях на границе между сушей и Черным морем. Эти узкие песчаные острова - важные географические точки, которые имеют стратегическое значение для разблокирования Днепровско-Бугского лимана и уменьшения обстрелов юга Украины.

Отвоевание этих территорий является одним из приоритетов для украинских сил на южном направлении. Ведь контроль над Кинбурнской и Тендровской косами поможет укрепить оборону украинского побережья и расширить возможности для дальнейших операций по освобождению от оккупантов южных регионов Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВМС объяснили, что из Кинбурнской косы враг продолжает обстреливать южные районы Николаевской и Херсонской областей. Кроме того, из этой локации у россиян есть возможность атаковать суда, которые потенциально могут выйти в акваторию Днепро-Бугского лимана.

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