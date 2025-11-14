Враг накапливал силы: ССО уничтожили место сосредоточения личного состава 51-й армии РФ в Донецкой области. Видео

Украинские защитники продолжают оборонять Покровское направление, которое остается приоритетным для наступления россиян. Бойцы подразделения Сил специальных операций уничтожили место сосредоточения живой силы 51-й армии РФ.

Удачная работа проведена в н.п. Затышок Донецкой области. Видео обнародовали в Telegram-канале ССО.

"Битва за Покровск: подразделениями Сил специальных операций было уничтожено место накопления личного состава 51-й армии РФ", – говорится в сообщении.

Планы россиян разрушены

Военные рассказали, что в момент удара украинскими беспилотниками в здании находился личный состав 1-й и 9-й ОМСБр. Противник стягивал живую силу, пользуясь неблагоприятными погодными условиями.

В частности, известно, что группировка 51-й армии РФ имеет задачу создать окружение с северной стороны Покровско-Мирноградской агломерации. Однако несмотря на сложные погодные условия, дроны ССО успешно выполнили поставленную задачу по ликвидации захватчиков. Информация о потерях российских войск уточняется.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия с целью уменьшения наступательных возможностей РФ", – указано в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что вблизи Покровска пограничники "Феникса" уничтожили вражеский "танк-черепаху", с помощью которого оккупанты пытались атаковать позиции украинских защитников. Также наши бойцы ликвидировали пехоту войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники-операторы БПЛА РУБпАК Aquila бригады "Стальной кордон" ликвидировали позиции оккупантов. В активе украинских защитников оказались сразу 5 укрытий российских оккупантов. Вместе с этими позициями был уничтожен личный состав российской оккупационной армии.

