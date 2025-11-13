Вблизи Покровска пограничники уничтожили российский 'танк-черепаху' и разбили вражескую пехоту. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать оккупанта и его ценную технику. На этот раз пограничники "Феникса" ликвидировали "танк-черепаху", который принадлежал врагу и известен своей мощной бронезащитой.

Успешное видео операции опубликовали в ГПСУ. Она состоялась вблизи Покровска, на одном из самых горячих направлений.

"Вблизи Покровска пограничники "Феникса" уничтожили "танк-черепаху", которым враг пытался атаковать позиции украинских защитников, и разбили вражескую пехоту", – говорится в подписи под видео.

Также отмечается, что украинские бойцы успешно бьют логистику оккупантов, оставляя их передовые позиции без снабжения вооружения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пилоты пограничного подразделения "Феникс" уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками и продолжают эффективно сдерживать российские силы на Лиманском направлении. Враг пытается прорываться за переднюю линию малыми штурмовыми группами, но наталкивается на профессиональное сопротивление украинских защитников.

Также сообщалось, что пограничники-операторы БПЛА РУБпАК Aquila бригады "Стальной кордон" ликвидировали позиции оккупантов. В активе украинских защитников оказались сразу 5 укрытий российских оккупантов. Вместе с этими позициями был уничтожен личный состав российской оккупационной армии.

