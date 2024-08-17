Враг нанес удар по Казачьей Лопани на Харьковщине: погибла женщина

Российская террористическая армия продолжает атаковать населенные пункты Харьковской области. Враг обстреливает мирных жителей ракетами и управляемыми авиабомбами.

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По селу Казачья Лопань россияне нанесли два удара, вследствие которых погибла женщина. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Путинские войска атаковали Казачью Лопань вечером 16 августа около 22:00 и второй раз ударили около полуночи. В результате обстрелов погибла женщина. Также повреждены частные дома, разрушена крыша и возник пожар в двухэтажном доме.

Кроме того, россияне терроризировали обстрелами целый ряд других населенных пунктов. В ночь на 17 августа враг ударил авиабомбами по поселку Боровая Изюмского района.

Вечером 16 августа противник обстрелял Купянскую территориальную громаду. В результате обстрела повреждены окна, двери трех частных домов и гараж.

В Богодуховском районе под вражеским обстрелом было село Одноробовка. В результате атаки горел разрушенный дом, хозяйственная постройка и трава на открытой территории.

Также враг нанес авиационный удар по Малоданиловской громаде в Харьковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. На месте падения найдены части УМПБ Д-30.

Дважды под вражеским обстрелом была Куриловская громада. В селе Новоосиново в результате атаки повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Напомним, российские войска ударили по городу Сумы утром 17 августа. Прилет зафиксирован в районе проспекта Свободы: в многоэтажках вылетели окна, горят автомобили.

Ранее сообщалось, что вечером 16 августа россияне обстреляли Днепровский район Херсона. Ранения получили два человека, которые находились в собственном доме.