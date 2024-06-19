Враг наращивает темпы наступательных и штурмовых действий: произошло 95 боеприкосновений – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 среды, 19 июня.

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Общее количество боевых столкновений по всей линии фронта за сегодня выросло до 95. Наиболее горячим состоянием сейчас является Покровское направление. Однако украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику, отметило командование ВСУ.

На Харьковском направлении захватчики за день четырежды без успеха атаковали в районе Волчанска и Липцев. Во второй половине дня российские террористы нанесли коварный удар четырьмя КАБами по гражданской инфраструктуре Харькова и его окрестностей.

На Купянском направлении ВСУ с начала суток отражали 10 штурмовых действий оккупационных войск возле Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки. В настоящее время там продолжаются еще два боестолкновения. По Новоосиновому оккупационные войска нанесли удар четырьмя КАБами, по Ковшаровке – двумя, а по Пристену – одной.

На Лиманском направлении противник в течение дня тоже 10 раз атаковал в районах Тернов, Макеевки и Грековки. Один бой продолжается.

По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили 88 окупантов, два ББМ, 75 БпЛА и два автомобиля.

На Северском направлении, вблизи Верхнекаменского и Раздолевки, агрессор шесть раз штурмовал позиции Сил обороны. Две атаки наши воины отбили, еще четыре – продолжаются. Ситуация напряженная.

На Краматорском направлении количество атак противника возросло до 17. Враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону в районах Ивановского, Нового, Калиновки, Северного, Андреевки и Богдановки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, 13 штурмовых действий отражены, еще четыре продолжаются.

По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили 128 окупантов, восемь ББМ и пять автомобилей.

На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 36 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Безуспешно прошли 30 штурмов агрессора, еще шесть вражеских атак продолжаются.

За сегодня 10 боевых столкновений произошло на Кураховском направлении. Наши защитники отразили шесть попыток атак агрессора, еще четыре продолжаются. Под авиационный удар КАБами попала Константиновка.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники отменяли на фронте 1130 российских оккупантов. Также армия государства-террориста потеряла десятки единиц техники. Общая численность потерь врага убитыми и ранеными за период полномасштабной войны достигла уже 529 750 человек.

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