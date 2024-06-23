Враг наращивает темпы наступления и стремится прорвать оборону, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении – Генштаб

С начала суток 23 июня российская террористическая армия наращивает темпы наступательных и штурмовых действий. Враг пытается вклиниться в оборону ВСУ и попытаться выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

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Самая сложная обстановка остается на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 23 июня по состоянию на 13:00.

Украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику армии РФ. С начала суток количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 71.

Приграничная территория Сумской и Черниговской областей вновь подвергается коварным артиллерийским обстрелам с территории РФ. Повреждения зафиксированы в районе населенных пунктов Блешня, Павловка, Великая Писаревка, Ходыно и Юнаковка.

Кроме того, с начала суток 23 июня путинские войска уже четыре раза атаковал на Харьковском направлении. Враг пытался наступать в районе населенного пункта Волчанск.

Подразделения Сил обороны отбили два вражеских штурма, еще два боевых столкновения продолжаются. В Генштабе ВСУ отметили, что со стороны Белгорода очень активна тактическая авиация врага. Российские террористы сбросили 29 управляемых авиабомб по позициям наших войск и населенным пунктам. Бомбардировке подверглись Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора и Липцы. В район последнего захватчики сбросили 23 управляемых авиабомбы.

Также боевые столкновения продолжаются на Купянском направлении. Бои идут вблизи Стельмаховки и Берестового. Две атаки российских войск в районах Песчаного и Синьковки наши защитники отбили. Враг нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами вблизи Табаевки.

На Лиманском направлении противник предпринял пять попыток продвинуться вперед вблизи Копанок, Макеевки и в Серебрянском лесу. В настоящее время продолжается бой в двух локациях.

На Торецком направлении российский агрессор не оставляет попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в сторону Торецкого и Нью-Йорка. Продолжаются три боестолкновения. Оккупанты поддерживают свои действия ударами авиации. С начала суток враг применил три авиабомбы.

Российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском направлении – почти половина общего количества боевых столкновений на фронте произошла именно на этом участке фронта. С начала суток враг 31 раз атаковал позиции украинских воинов. Главные усилия враг прикладывает в районах Новоалександровки, Сокола и Карловки. Также пытается улучшить свое тактическое положение около шести населенных пунктов. В настоящее время украинские воины отразили 13 вражеских атак, еще 18 – продолжаются.

Напомним, российские оккупанты с самого утра 23 июня наносят удары по Донетчине. По состоянию на 13 часов дня было известно о по меньшей мере пятерых раненых гражданских.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия утром 23 июня осуществила по Украине пуски крылатых ракет "Калибр", из-за чего почти во всех регионах была объявлена воздушная тревога. Вражеские цели двигались с юга в направлении севера и запада.

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