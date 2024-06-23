Оккупанты обстреляли жилые дома в Донецкой области: ранены пять человек

Российские оккупанты с самого утра 23 июня наносят удары по Донетчине. По состоянию на 13 часов дня известно о по меньшей мере пятерых раненых гражданских.

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Утром враг ударил по многоэтажке в Торецке, затем атаковал кассетными боеприпасами частный сектор в Курахово и накрыл огнем город Зализное. Подробности сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

В прокуратуре заявили о начале досудебного расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), связанных с ранением в результате вражеских обстрелов 23 июня пяти гражданских жителей Донетчины.

Так, под вражеским ударом сегодня оказался Торецк.

"Утром 23 июня 2024 года враг нанес удар по многоквартирному дому в городе Торецк, в результате чего травмирована женщина 70 лет. Она доставлена в больницу с переломом, ушибом головного мозга и рваной раной. Уже через несколько часов под прицел оккупантов попал город Зализное. От попадания средств поражения получила ранение 88-летняя местная жительница", – рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

Также захватчики кассетными боеприпасами накрыли частный сектор в Курахово.

"Телесные повреждения получили три человека. 19-летний парень в тяжелом состоянии и его 43-летний отец госпитализированы. На момент атаки они находились на улице. На месте оказана медицинская помощь мужчине 59 лет, который по месту жительства получил осколочное ранение. Тип вооружения устанавливается", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 июня Россия атаковала Украину "Калибрами". В общей сложности захватчики запустили три таких крылатых ракеты. Пуски второй раз подряд осуществляли из акватории Азовского моря, которую оккупанты считают более безопасной для своих кораблей, чем Черное море.

Силы ПВО сбили два "Калибра", которыми атаковала Россия. Однако последствий на земле избежать не удалось. Так, в Киевской области обломки ракет повредили дома и АЗС.