Враг не имеет продвижений возле Часова Яра, но постоянно штурмует и подтягивает резервы, – майор НГУ

Войска России массово штурмуют позиции Сил обороны Украины по всей линии боевого столкновения. Оккупанты имеют большое преимущество в живой силе и постоянно подтягивают резервы.

Видео дня

В частности, ситуация остается сложной в районе Чсова Яра Донецкой области и в районе обороны Бахмута. Однако существенных продвижений у врага нет. Об этом в эфире канала "Эспересо" в пятницу, 26 июля, сказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Национальной гвардии Украины Дмитрий Кожубенко.

"Противник постоянно подтягивает резервы по всем направлениям. Возможно, у них открылось "второе дыхание", но сейчас россияне массово штурмуют все позиции Сил обороны по всей линии боевого столкновения, включая Часов Яр. Враг пытается зайти в сам город", – сказал он.

У оккупационных войск был успех в микрорайоне "Канал" в Часовом Яре, воинам Сил обороны пришлось покинуть позиции там. Однако это случилось только потому, что враг стер этот микрорайон с лица земли.

"Сейчас у россиян существенных продвижений нет, но они все равно продолжают попытки. Им очень помогает превосходство в живой силе", – отметил Кожубенко.

У врага, как отметил военный, есть большое количество "штурмового мяса", а также поддержка авиации.

"Уже более полугода оккупанты активно используют ФАБы и КАБы, которые стирают все на своем пути, после чего идет пехота. Но к счастью, их усилия не приносят результатов. Потому что для успешной войны нужно знать, за что воюешь. А россияне воюют только за деревянные рубли и амбиции своего царя", – подчеркнул Кожубенко.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска активизировали штурмовые действия на Ореховском направлении в Запорожской области. Враг пытается вернуть позиции, деоккупированные Силами обороны во время контрнаступления 2023 года.