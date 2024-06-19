Враг не оставляет намерения продавить оборону ВСУ на Покровском направлении: Генштаб рассказал о ситуации

В Украине 19 июня (по состоянию на 13:00) произошло 59 боевых столкновений. Наибольшую активность ВС РФ проявляют на Покровском направлении.

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"Подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают их пехоту и технику", – сообщил в новой сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Военные рассказали, что пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей вновь подвергаются коварным артиллерийским обстрелам с территории России. С направления Азаровка (РФ) нанесен удар по Леоновке; из Безымянного (РФ) по Возрожденовке; из Случовска (РФ) по Гремячу; из Зерново (РФ) по селу Середина-Буда.

На Харьковском направлении противник атаковал уже трижды. Один штурм отбит. Еще два (по состоянию на 13:00 среды) близ Волчанска продолжались. Там авиация страны-агрессора со стороны Белгорода совершила две атаки тремя КАБами

На Купянском направлении продолжались четыре столкновения с врагом вблизи Синьковки, Новоселовки и Кругляковки. Две атаки российских войск наши защитники отразили, в частности вблизи Песчаного.

На Лиманском направлении оккупанты провели пять безуспешных попыток потеснить Силы обороны вблизи Грековки, Невского, Тернов. В районе Макеевки продолжалось еще одно сражение.

На Северском направлении оккупационная армия пытается проявлять активность в районе Нового. Один штурм защитники Украины отбили, еще один продолжался.

На Краматорском направлении ВС РФ не оставляли попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций у Калиновки и Ивановского. Бои продолжались.

Также противник хочет продавить нашу оборону на Покровском направлении. За начало среды российские оккупационные войска уже 22 раза атаковали неподалеку от Новоалександровки, Калиново, Сокола и Новопокровского. На 13:00 было отбито 18 вражеских атак, четыре продолжались.

На Кураховском направлении агрессор штурмует подразделения Сил обороны вблизи Красногоровки и Парасковиевки. Отражены шесть вражеских атак, один бой продолжался.

На Времевском направлении авиация россиян нанесла удар 12 неуправляемыми авиационными ракетами в районе Старомайорского.

Также активна вражеская авиация на Приднепровском направлении. В частности, по Ольговке нанесен удар четырьмя КАБами, три бомбы оккупанты сбросили на Крынки и еще одну – на село Бургунка.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.

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