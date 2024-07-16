Враг не оставляет попыток штурмов позиций ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления

Российские оккупационные войска продолжают попытки штурмовать позиции украинских защитников. Однако Силы обороны Украины успешно срывают их планы, нанося значительные потери в живой силе и технике.

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С начала суток на фронте уже произошло 65 прямых боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 вторника, 16 июля.

Сегодня противник нанес удар ракетой Х-59 по населенному пункту Голинка в Черниговской области. Со стороны российских городов Белгород и Шебекино было совершено 12 авиаударов с использованием 25 КАБов, направленных на районы украинских населенных пунктов Липцы, Волчанск, Ветеринарное, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области.

На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали оборонительные позиции наших подразделений вблизи Волчанска и Глубокого. На Купянском направлении враг совершил восемь штурмовых действий неподалеку от Степной Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Берестового и Андреевки. Шесть боев завершились, еще два продолжаются.

На Лиманском направлении оккупанты пять раз атаковали вблизи Невского и Макеевки. Украинские защитники отбили четыре атаки, еще одна продолжается.

На Северском направлении враг семь раз атаковал в районах Верхнекаменского, Переездного и Северного. Наши воины отразили шесть штурмов, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмов. Силы обороны остановили две атаки у Опросного и Часового Яра, еще три продолжаются в районе Клещиевки.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал вблизи Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Четыре боя завершились без успеха для оккупантов, еще два продолжаются.

На Покровском направлении оккупанты предприняли наибольшее количество попыток вытеснить украинских защитников с позиций в районах Новоалександровки, Калинового, Воздвиженки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. Силы обороны отразили девять атак, пять боеприкосновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении враг стал активнее, атаковав 12 раз вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки. Восемь боев завершено, четыре продолжаются.

На Времивском направлении оккупанты дважды атаковали позиции украинских войск у Водяного, но потерпели неудачу.

На Ореховском направлении враг пытался прорвать украинскую оборону у Малой Токмачки и Новоандреевки, но безуспешно.

В других направлениях фронта ситуация существенно не изменилась.

Напомним, в общей сложности, по данным ГШ ВСУ, накануне общие потери российских захватчиков составили 1110 человек. Кроме того, наши воины обезвредили 13 танков, 36 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, 45 БПЛА ОТР, 57 автомобилей и восемь единиц специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, среднесуточные потери армии РФ в Украине в мае и июне выросли до рекордных 1262 и 1163 убитыми и ранеными соответственно. Это стало самыми высокими показателями за все время полномасштабной войны.

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