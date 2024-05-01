Враг не оставляет попыток выбить ВСУ из Крынков в Херсонской области: были отбиты пять атак армии РФ – Генштаб

Проходит семьсот девяносто восьмой день широкомасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства. Враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра и совершил очередные безрезультатные штурмы позиций наших войск в районе Крынков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 1 мая 2024 года. Отмечается, что на поле боя произошли сотни столкновений, на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 33 атаки.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении наши воины отразили 11 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отразили 9 атак, совершенных противником в районах населенных пунктов Грековка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении воины отразили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спирное, Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитники отбили 33 атаки в районах населённых пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вызвать рубежей

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 5 напрасных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Атаки россиян

Всего за сутки враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники "отминусовали" еще 1120 российских оккупантов. Также украинские военные "демилитаризовали" 5 танков, 21 ББМ, 13 артсистем, 1 средство ПВО, 7 БПЛА оперативно-тактического уровня, 33 единицы автомобильной техники и 3 единицы спецтехники.

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