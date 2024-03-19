Враг не оставляет попыток выбить ВСУ с левобережья Днепра: отбита очередная атака армии РФ – Генштаб

На левом берегу Херсонской области оккупационные войска Российской Федерации в течение 19 марта совершили одну атаку на позиции украинских защитников. На Херсонском направлении враг применял авиацию по поселку Антоновка на окраине облцентра.

Из артиллерии и минометов захватчики ударили по более 10 населенным пунктам региона. Пострадали Львово, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаровка Херсонской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной вечером во вторник, 19 марта, по состоянию на 18:00 (755 сутки полномасштабной войны).

Всего в течение суток в Украине зафиксировано 67 боевых столкновений.

ВС РФ совершили три ракетных, 62 авиационных удара, 64 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения нанесены в том числе многоэтажным и частным домам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Без признаков формирования наступательных группировок.

На Северском и Слобожанском направлениях армия России сохраняет военное присутствие в приграничье, продолжает диверсионно-разведывательную деятельность и обстрелы наших населенных пунктов с территории РФ. Враг наращивает плотность минно-взрывных ограждений. Авиационные удары противника произошли в районах населенных пунктов Лукашевка, Белополье Сумской области, Казачья Лопань и Избицкое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них Клюсы, Прогресс, Гремяч Черниговской области, Мануховка, Мирополье, Пономаренко Сумской области, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное Харьковской области.

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