В 'Атеш' узнали, сколько крылатых ракет X-32 планирует изготовить Россия в 2024 году: получены секретные документы

Власти РФ потребовали от Дубненского машиностроительного завода, расположенного в Московской области, произвести 224 крылатые ракеты X-32 в течение 2024 года. Предприятие выбивается из графика, как и в прошлые годы, когда ему не удавалось выполнить план.

Об этом 19 марта сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". Агенты движения проникли на Дубненский машиностроительный завод и добыли секретные документы, касающиеся производства Х-32.

В частности, ранее было установлено, что завод не выполнил план по производству на 2022 год.

Теперь директор департамента оборонно-промышленного комплекса минпромторга РФ Андрей Перегудов требует от директора завода увеличить объемы производства крылатых ракет.

"На 2024 год планируется произвести 224 ракеты. По нашей информации они уже выбиваются из графика, как это было в прошлые года. Мы этому активно содействуем!" – заявили в "Атеш".

Ранее партизаны установили, что ракеты Х-32 поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (аэродром Шайковка, Калужская область РФ) и в воинскую часть 35020-В (аэродром "Белая", Иркутская область РФ). В обеих частях на вооружении стоят бомбардировщики Ту-22М3М, специально переоборудованные с Ту-22М3 для пуска Х-32.

Х-32 – крылатая ракета класса "воздух-поверхность" дальностью до 1000 км и скоростью 4-5,4 тыс. км/ч. Была разработана в МКБ "Радуга" (город Дубна). Имеет черты как крылатых ракет (условно параллельный земле полет и возложение на подъемную силу), так и баллистических (пикирование под большим углом к поверхности с набором значительной скорости и ракетный двигатель). Фактически Х-32 считают аэробаллистической ракетой.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе в Центре национального сопротивления рассказали, что в РФ планируют оборудовать ракеты X-32 кассетными боеприпасами. В октябре 2023 года минобороны России дало соответствующие указания инженерам Дубненского машиностроительного завода.

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