Россия хочет оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами: в ЦНС раскрыли подробности

Военные армии РФ планируют оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами. Еще в октябре минобороны страны-агрессора дало соответствующие указания инженерам Дубненского машиностроительного завода (Московская область), где враг выпускает смертоносное вооружение для обстрелов Украины.

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Об этом 4 января рассказали в Центре национального сопротивления. Там отметили, что получили доказательства преступных намерений врага.

"Неравнодушные предоставили ЦНС документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты производят ракеты для последующих обстрелов гражданской инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.

Согласно переданным документам, минобороны РФ в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.

В настоящее время случаев применения модернизированных ракет не зафиксировано. В то же время в ЦНС призвали украинцев оперативно реагировать на тревогу, поскольку оккупанты пренебрегают международным правом и готовы применить более смертоносное оружие против мирного населения.

В ЦНС также призвали и дальше предоставлять данные о планах и расположении позиций врага в Telegram-канал "Спротив" и заверили, что анонимность обращений гарантируется.

Что известно о ракетах Х-32

Х-32 – российская крылатая ракета класса "воздух-поверхность" дальностью до 1000 км и скоростью 4-5,4 тыс. км/ч, разработанная МКБ "Радуга" (город Дубна, Московская область РФ).

Х-32, как и ее предшественница Х-22, имеет черты как крылатых ракет (условно параллельный земле полет и возложение на подъемную силу), так и баллистических (пикирование под большим углом к поверхности с набором значительной скорости и ракетный двигатель). Фактически ее можно считать аэробаллистической ракетой.

РФ запускает эти ракеты с бомбардировщиков Ту-22М3М.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW отметили, что в НАТО продолжают инициативы по поддержке Украины в воздушной сфере, чтобы противостоять российским ударам. Партнеры обсуждают передачу ВСУ F-16 вместе с инструкторами, также создается коалиция стран, которым дадут тысячу ракет для Patriot, но неясно, получит ли Украина хоть часть из них.

– Чтобы РФ больше не имела возможности устраивать массированные атаки против Украины, необходимы большее усиление ПВО, уничтожение пусковых установок врага, достаточное количество F-16 и мощная реакция мира на действия РФ, считает руководитель СВР Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж.

– По данным военной разведки Британии, последние атаки на Украину засвидетельствовали смену тактики РФ. Удары значительной интенсивности были направлены не на энергетику, а прежде всего на военную промышленность.