Путин не достанет Украину ракетами при четырех условиях: интервью с генералом Маломужем

Серия массированных атак страны-агрессора России на Украину, которые были осуществлены в преддверии и сразу после Нового года, де-факто стали глобальными терактами на европейском континенте. Враг готовился к ним достаточно долго, накапливал "Шахеды" и ракеты разных типов, а также прощупывал украинскую ПВО. В этот раз атаки были комбинированными и сложными.

Видео дня

Чтобы страна-оккупант больше не имела возможности устраивать в Украине подобные массовые преступления против мирного населения, необходимо выполнить четыре условия. Это еще большее усиление возможностей нашей ПВО и ПРО, уничтожение пусковых установок врага, достаточное количество истребителей F-16 и достаточно мощная реакция мирового сообщества на действия главы Кремля Владимира Путина против нашего государства. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Исходя из последних массированных атак страны-агрессора России по Украине, можно ли сделать вывод, что враг сменил тактику? Так, военный эксперт Александр Коваленко обратил внимание на то, что атаки начинались с запуска дронов-камикадзе "Шахед" с целью истощения ПВО Украины. Затем в ход шли другие средства. Считаете ли вы, что такая проблема есть?

– Нужно сказать, что враг учел опыт прошлого года. Многие эксперты прогнозировали обстрелы в новогоднюю ночь. Исходя из разведданных и логики подготовки ударов противника перед Новым годом мы сделали расстановку и спрогнозировали предновогодние массированные комбинированные удары, а также на Новый год и после Нового года. Так и произошло. К сожалению, враг отработал, как по нотам.

Противник использовал информацию о размещении наших средств ПВО, о том, где и как прикрыты города Украины. Как прикрыт Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепр и другие города, где расположены наши системы Patriot, IRIS-T и так далее. Разумеется, мы не можем прикрыть ПВО всю территорию Украины, поскольку она очень большая.

Враг готовил массированные удары, удары с изменяющейся траекторией и различными средствами – не только "Шахедами". Еще до 28 декабря были удары тактического уровня, но также комплексные – были задействованы "Шахеды" как иранского, так и российского производства, а также ракеты разных типов, в первую очередь, баллистические. Фактически это было попыткой прозондировать и оценить нашу ПВО накануне решающих ударов. Кроме того, враг работал на то, чтобы дезориентировать нас.

Одновременно противник накапливал стратегический ресурс, более 1500 ракет разных типов из числа тех, которые были произведены раньше за счет контрабанды комплектующих. На сегодня фактически весь этот арсенал уже задействован в ходе последних трех ударов.

Ракетоносители двигались с Каспия, Мурманска, удары "Шахедами" наносились из Крыма. Удары по близлежащим к линии фронта городам, расположенным на расстоянии до 100 километров, Харькову, Днепру, Запорожью, наносились с помощью комплексов С-300, С-400 или дальнобойных артиллерийских систем. Были удары баллистикой различных типов, включая "Калибры". И, конечно, были удары "Кинжалами" – такого количества никогда не было.

Особенность этих атак не только в том, что первыми запускались "Шахеды", но и в том, что и "Шахеды", и ракеты меняли траекторию, высоту, точки нанесения и последовательность ударов. Например, применяли баллистические ракеты, выпущенные с самолетов, затем с помощью Миг-31 атаковали "Кинжалами", потом атаковали с моря с подводной лодки-ракетоносителя. То есть были применены разные комбинации.

Враг рассчитывал на то, что благодаря такой тактике ему удастся обойти нашу систему противовоздушной обороны, прежде всего, средства, которые мы получили от Запада. Он допускал, что часть его средств может быть уничтожена, но часть все же попадет по конкретным целям в Украине. Но на 80% это им не удалось, а по Киеву – на все 100%. Фактически все возможности противника были нейтрализованы, хотя, конечно, за счет падения обломков были жертвы.

Генерал Залужный сказал совершенно правильно: если бы 10 "Кинжалов" полетели на Киев, если бы они не были перехвачены, это была бы большая трагедия. А если бы цели достигло 50 баллистических или крылатых ракет, это стало бы колоссальной проблемой и для столицы, и для Украины в целом. Но наша ПВО сработала, особенно в столице. По другим регионам также достаточно мощно, но, к сожалению, есть и попадания. Главная причина в том, что наша ПВО все еще не является всеохватывающей.

Хочу напомнить, что даже израильский "Железный купол" не перехватывает 100% ракет. Причем, запускаемые по Израилю ракеты ниже по статусу, по технологиям, по мощности, чем те, которые запускаются по Украине, и территория этого государства намного меньше нашей.

– Как в сложившейся ситуации можно обезопасить нашу страну от подобных массовых атак в будущем?

– Разумеется, Украину необходимо и дальше накрывать средствами ПРО и ПВО. Нужны радиолокационные системы, которые будут дезориентировать и ракеты, и беспилотники. Это первое. Второе – конечно, необходимо наносить удары по конкретным точкам пуска, расположенным в Крыму и в прифронтовой зоне, где размещены С-300 и С-400, а также по конкретным военным объектам в России, где размещены военные аэродромы и самолеты.

И третья составляющая – это соответствующая реакция мирового сообщества на такие массовые террористические акты России против Украины. Такие безрассудные, немотивированные удар в отношении людей – это глобальный террор в отношении нашего государства. Следовательно, и ответные глобальные действия должны быть очень активными. Причем, именно Украина должна быть инициатором таких действий.

В частности, необходимо созывать Совбез ООН и внеочередную Генассамблею ООН и ставить вопрос о терактах такого масштаба. Это уже мировой формат террора. Чтобы страны, которые являются партнерами России, в частности, Китай, Индия, Бразилия, Турция, резко выступили против режима в России. Это один из факторов политического давления.

Европейский Союз, НАТО и другие структуры должны адекватно ответить всеми имеющимися средствами. В том числе передачей Украине дополнительной массовой военно-технической и финансовой помощи. Кроме того, и сами эти страны должны быть готовы к отражению путинской агрессии глобального уровня. То есть должны включиться мощные механизмы.

Да, реакция на эти теракты была, но, на мой взгляд, слабая. Не были использованы все площадки, в том числе на оперативном уровне, где должны были быть задействованы лидеры стран мира. К сожалению. Думаю, многие в мире привыкают к тому, что творится в Украине. И даже такие чрезвычайные террористические атаки уже не вызывают мощного резонанса и противодействия России.

– По вашим оценкам, как только истребители F-16 появятся в Украине, можно ли будет говорить о том, что ситуация с противовоздушной обороной существенно улучшится?

– Если мы получаем два звена F-16, то есть 24 самолета, то ситуация улучшится, но только на тактическом уровне. Мы сможем сбивать дополнительные ракеты, но все же такое количество F-16 не сможет гарантировать нам сбитие всех ракет. Чтобы получить системный воздушный щит, нужно порядка 60-70 F-16. Это более-менее. Если же говорить о серьезных стратегических перспективах, то нам необходимо 120 самолетов. Это обеспечит стопроцентные удары по всем военным объектам России.

Конечно же, в первую очередь расположенным на оккупированной территории, поскольку союзники ставят условие не бить по территории России. Плюс это даст возможность сбивать вражеские ракеты, самолеты, ракетоносители на море. Это то, что даст перспективу.

Таким образом, в том, что касается авиации, решающим фактором является количество самолетов и обученных пилотов. Первые 12-24 самолетов, которые должны поступить в Украину в ближайшие месяцы, конечно, снизят угрозы для нашей страны на тактическом уровне.