Российские оккупанты не оставляют попытки выдавить Силы обороны из северной части Покровска. Кроме боевых действий в самом Покровске россияне также пытаются продвинуться в направлении Шевченко. Таким образом враг пытается захватить и установить контроль над Покровско-Мирноградской агломерацией.

Однако украинские защитники знают намерения захватчиков и противодействуют им. Об этом рассказал спикер Седьмого корпуса ДШВ Сергей Окишев.

Намерения врага

Основная цель врага на сегодня на Покровском направлении – это попытка вытеснить Силы обороны "из северных районов самого Покровска с последующим продвижением в направлении населенного пункта Шевченко", отметил лейтенант.

"Для этоговраг сейчас пытается накопить свои силы, в том числе и бронетехнику, танки, личный состав на юге агломерации, на юге города Покровск. И мы все это наблюдаем, наша разведка, в том числе аэроразведка работает, намерения врага мы знаем. И намерены адекватно реагировать на все дальнейшие действия противника", – сообщил Сергей Окишев.

Тактика колоссальных потерь

По словам украинского защитника, враг "забыл тактику атаки в лоб" и сейчас "пытается продвинуться флангами", однако наши воины "все равно останавливают противника на основных направлениях".

К попыткам продвинуться к Гришино захватчики "добавили еще направление к поселку Шевченко". Россияне используют тот же набор для поддержки своих штурмовиков, что и раньше. Это, прежде всего, FPV-дроны, "в том числе FPV на оптоволокне", рассказал Сергей Окишев.

Как известно, покорением Покровска занимается 76 десантно-штурмовая дивизия – так называемые "псковские десантники". Эта дивизия несет "колоссальные потери", подчеркнул украинский защитник.

Сомалийцы в подкреплении

"Они пытаются с нескольких направлений обойти, продвинуться. А мы все это наблюдаем, поражаем, и они там просто десятками, сотнями остаются на поле боя. А заменить этих ликвидированных элитных псковских десантников, они пытаются сейчас подразделением Сомали", – отметил украинский защитник.

Речь о боевиках самопровозглашенной "ДНР". 60-й отдельный гвардейский мотострелковый батальон сам назвал себя "батальоном Сомали", потому что в 2014 году подразделение действовало в составе "народной милиции" так называемой республики. Тогдашний главарь бандитской группировки Михаил "Гиви" Толстых утверждал, что его боевики "так же бесстрашны, как пираты Сомали".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно воины Сил обороны "денацифицировали" сразу 15 российских захватчиков одним ударом. Оккупантов "похоронили" под руинами здания в Гришино, где они прятались.Ликвидированные как раз служили в рядах вышеупомянутой 76 ДШД.

