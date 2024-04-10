Враг не отказывается от намерения выбить ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра: было отбито пять атак – Генштаб

Проходит семьсот семьдесят седьмые сутки широкомасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства. Враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра и совершил очередной безрезультатный штурм позиций наших войск. Украинские защитники отбили пять атак в районе Крынок и продолжают удерживать плацдармы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 10 апреля 2024 года. Отмечается, что всего в течение суток произошло 47 боевых столкновений, больше всего штурмов украинским военным пришлось отбивать на Бахмутском и Новопавловском направлениях фронта.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявили.

На Северском и Слобожанском – противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском – оккупанты не наступали. Но они нанесли авиаудары в районах Куриловки и Кругляковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском – наши воины отразили 3 атаки в районе Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиаудар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терни Ямполевка, Торское, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском – наши воины отразили 17 атак в районах Белогоровки Луганской области; Выемки, Раздолевки, Часового Яра, Клещиевки Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическую ситуацию. Также противник нанес авиаудары в районах Спорного, Верхнекаменского и Ивановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности, Григоровка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском – наши защитники отразили 2 атаки в районах Уманского и Первомайского Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Рашисты нанесли авиаудары в районах Александрополя, Семеновки, Новокалинового, Бердичев, Нетайлового Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них – Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском – Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 14 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиаудары в районах Константиновки, Угледара и Урожайного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском – враг при поддержке авиации однажды атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Также нанес авиаудары в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них – Малиновка, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском – враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За сутки совершили 5 атак на позиции наших войск в районе Крынок Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них – Берислав, Ивановка, Новотягинка Херсонской области.

Атаки россиян

В общем, враг нанес 6 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны "денацифицировали" в Украине 830 оккупантов убитыми и ранеными. Общая численность потерь врага в живой силе за весь период полномасштабной войны достигла уже 450 080 человек. К утру 10 апреля враг также не досчитался 202 единиц техники. За сутки уничтожено полностью или выведено из строя 22 танка (в общей сложности за время полномасштабной войны 7132), 47 боевых бронированных машин (13667), 18 артиллерийских систем (11404), 1 РСЗО (1040), 37 БПЛА оперативно - 2 крылатые ракеты (2067), 67 единиц автомобильной техники и автоцистерн (15248), 8 единиц специальной техники (1876).

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