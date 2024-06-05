Враг не перестает атаковать: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Продолжается 833-й день широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Российские захватчики не перестают атаковать вдоль почти всей линии фронта. Самыми горячими остаются Купянское и Покровское направления.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 5 июня 2024 года по состоянию на 19:30. В настоящее время общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий возросло до 81.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские захватчики сегодня пять раз пытались выбить наших воинов с позиций. Четыре вражеских атака украинские защитники успешно отбили, одна – в районе Волчанска – еще продолжается.

Противник за сегодняшний день потерял на этом направлении 114 человек живой силы. Украинские защитники уничтожили бронированную машину, пушку, семь БПЛА, шесть единиц спецтехники и четыре вражеских склада с боеприпасами.

На Купянском направлении кафиры не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников. Пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Чернещины – продолжаются боевые действия. В общей сложности, захватчики нарастили количество штурмовых действий на Купянском направлении до 12. Десять атак уже отбиты. В настоящее время враг потерял 86 человек убитыми и ранеными, уничтожены три российских боевых бронированных машины и автомобиль.

В Лиманском направлении враг сегодня провел семь атак. Сейчас продолжает давить в Серебрянском лесу – там продолжаются боевые действия в четырех локациях. Еще один бой идет у Невского.

Покровское направление остается самым горячим. К настоящему времени количество вражеских атак здесь возросло до 19. Активнее всего российские террористы продолжают давить в районе Сокола. Соответственно понесут потери в живой силе – за сегодня это уже 354 человека. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, три ББМ, семь орудий, наземный дрон и автомобиль. Повреждены еще 13 единиц разной военной техники захватчиков.

На Ореховском направлении враг давит в районах Малой Токмачки и Щербаков. За сегодня отражены уже пять вражеских атак.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня, после поездки в районы активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях, заявил: при всей сложности ситуации на фронте у Украины есть шансы изменить ее в свою пользу.

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