Враг не прекращает попыток продвигаться вглубь территории Украины: в Генштабе назвали самые горячие направления

Российские оккупационные войска продолжают интенсивно атаковать территорию Украины, пытаясь продвинуться в глубину. В настоящее время враг совершил уже 118 атак на позиции Сил обороны, из которых около половины произошло на Кураховском и Покровском направлениях.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 вторника, 3 сентября. Приграничные районы Сумщины и Черниговщины постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам.

Пострадали населенные пункты Карповичи, Покровка, Порозок, Дмитровка, Сопич, Бобиловка, Великая Писаревка и Бояро-Лежачи, а авиаудары нанесли ущерб Эсманю, Усоку и Юнаковцы. В то же время, российская авиация сбросила 24 КАБ на Курскую область, также проводились обстрелы из РСЗО и ствольной артиллерии.

В Харьковском направлении российские войска дважды атаковали позиции украинских подразделений в районе Волчанска, где бои продолжаются.

Четыре атаки врага были зафиксированы на Купянском направлении, где украинские защитники успешно отразили штурмы вблизи Глушковки, Синьковки и Берестового.

На Лиманском направлении вражеские силы продолжают атаки на районы Твердохлебово, Дружелюбовка, Новосадово, Грековка, Невское, Торское и Терны. С начала суток уже отбиты восемь из 16 атак. У Петропавловки и Боровой также было зафиксировано падение девяти вражеских авиабомб.

На Северском направлении противник трижды атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки и Спорного, но все атаки были отражены украинскими военными.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Андреевки и Временного Яра, где три боя продолжаются. Враг активно использует авиацию, сбросив на населенные пункты Ступочки и Белую Гору четыре КАБа, а по Григоровке дважды бил НАРами.

На Торецком направлении было осуществлено семь атак, в том числе возле Нелиповки и Торецка. Украинские защитники отразили все атаки, а авиация агрессора провела бомбардировку по районам Дачного, Константиновки, Дилиевки и Торецкая.

На Покровском направлении за сутки оккупанты совершили 31 атаку на позиции украинских войск в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Миролюбовки, Михайловки и Зеленого Поля. Силы обороны отбили 21 атаку, с десятью продолжающимися боеприкосновениями, в частности в районах Новогродовки и Михайловки.

Наибольшая интенсивность боев сегодня наблюдается на Кураховском направлении, где захватчики 37 раз атаковали украинские позиции, в частности, в районах Украинской, Константиновки и Георгиевки. Пять сражений продолжаются.

На Времевском направлении враг восемь раз атаковал позиции украинских войск вблизи Угледара, Водяного и Константиновки. Атаки были отбиты.

На Ореховском направлении район села Пятихатки получил удар 20 НАРами, также оккупанты провели пять атак возле Роботино, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении отбита одна атака врага, а по Николаевке захватчики выпустили 40 неуправляемых авиаракет.

В других направлениях наблюдается отсутствие активных боевых действий.

Напомним, на Запорожском направлении украинский FPV-дрон совершил эффектную атаку на позиции российских оккупантов, скрывавшихся в посадке. Он просто выжигал территорию, уничтожая врага.

Накануне стало известно, что бойцы 3-й ОШБр в Харьковской области поразили ЗРК "Тор" и тяжелую огнеметную систему "Сонцепек". Процесс "демилитаризации" воины запечатлели на видео.