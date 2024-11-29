Враг не прекращает попыток продвинуться вглубь Украины: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

В Украине в пятницу, 29 ноября, за неполные сутки (по состоянию на 16:00) армия Российской Федерации уже 123 раза атаковала Силы обороны. Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории страны.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил. Защитники Украины сдерживают захватчиков и наносят им значительные потери.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на Кураховском, Времевском и Покровском направлениях. Они провели там более половины из общего количества атак. Также ВС РФ активно действуют на Лиманском направлении.

Продолжает подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. Пострадали населенные пункты Блешня, Порозок, Михальчина Слобода, Гремячка, Прогресс, Новая Гута, Возрожденское.

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали у города Волчанск и села Тихое. Один бой по состоянию на 16:00 еще не закончился.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы недалеко от Колесниковки, Лозовой, Першотравневого и Зеленой Рощи.

На Лиманском направлении россияне атаковали в районах Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. С начала суток украинские воины отбили 16 атак.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Часова Яра и в направлении Белой Горы. Два боя продолжались.

На Торецком направлении отбита атака противника в районе Дружбы. Российская аавиация нанесла удары по Александро-Калиновому и Александро-Шультиному.

На Покровском направлении оккупанты предприняли уже 21 попытку потеснить защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Чумацкое, Новый Труд и Желтое. Силы обороны, сдерживая вражеский напор, уже отразили 19 штурмов. Агрессор несет значительные потери в живой силе.

Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Кураховском направлении, захватчики 33 раза атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дачное, Дальнее, Елизаветовка, Анновка, Успеновка. 10 боев продолжалось.

На Времевском направлении ВС РФ провели 22 атаки вблизи Веселого Гая, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Новодаровки. 11 столкновений продолжались. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Новоселке и Макаровке.

На Гуляйпольском направлении враг применял штурмовую авиацию, бил неуправляемыми авиационными ракетами по району города Гуляйполе.

На Приднепровском направлении агрессор предпринял одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений.

В Курщине (РФ) украинские воины отбили 11 атак россиян, бои продолжались.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 ноября стало известно, что в результате репатриационных мер на подконтрольную территорию Украины удалось вернуть тела 502 павших защитников. Их личности будут установлены в кратчайшие сроки совместно с экспертными учреждениями.

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