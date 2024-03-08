Враг не сбавляет обороты по всем направлениям: произошло 74 боевых столкновения – Генштаб

Проходят семьсот сорок четвертые сутки широкомасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства. Силы обороны отразили 34 атаки, самыми многочисленными они были на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 8 марта 2024 года. Отмечается, что всего за сутки произошло 74 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Сопич, Сидоровка и Волфин Сумской области и Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 40 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клищиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы по районам более 20 населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей, в том числе Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки, Новотягинка.

Атаки россиян

Всего за сутки враг нанес 7 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению,есть ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Удары ВСУ

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 станциям радиоэлектронной борьбы, в том числе по двум Р-330Ж "Житель" и 1 составу боеприпасов противника.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали на поле боя 880 оккупантов. Также наши воины уничтожили 170 единиц военной техники и вооружения.

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