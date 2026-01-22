Враг несет значительные потери: в ВСУ заявили, что контролируют северную часть Покровска и Мирнограда

В районе Покровско-Мирноградской агломерации (Донецкая область) продолжаются активные действия украинских подразделений. Командование утверждает, что Силы обороны контролируют северные части обоих городов: Покровска и Мирнограда.

Об этом (по состоянию на 18:00 среды, 21 января) заявила Группировка войск "Восток". Пресс-служба на своей странице в Facebook сообщила об оперативной обстановке в своей зоне ответственности.

Что происходит в одной из самых горячих точек фронта

Защитники нашей страны сдерживают натиск противника. За неполные сутки 21 января они отбили 38 российских штурмов. Враг несет значительные потери.

На Покровском направлении захватчики совершили 26 попыток потеснить наших бойцов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Сергеевки и Новоподгороднего. На 18:00 среды два столкновения еще не завершились.

"Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. Все перемещения врага своевременно выявляются, наносится огневое поражение по противнику", – заверили в УВ "Восток".

В Мирнограде наши воины также контролируют северную часть населенного пункта. Они проводят поисково-ударные действия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения оккупантов.

"Силы обороны работают над своевременным выявлением и уничтожением боевой техники, которую враг пытается накапливать для штурма города Мирноград", – сообщила пресс-служба.

Представители УВ "Восток" уверяют, что защитники получают необходимые средства для поддержания боеспособности в условиях низких температур, хотя логистическое обеспечение остается сложным. Для поставки используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно заместитель командира аэромобильного батальона по психологической поддержке 79-й десантно-штурмовой бригады Богдан Януш заявил: полного контроля над Мирноградом у российских войск нет. Но оккупанты, пользуясь погодными условиями, продолжают заходить в населенный пункт и севернее него.

– Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что оперативная ситуация на Покровском направлении остается сложной. Изнурительные бои за Покровск и Мирноград продолжаются: ежедневно защитники отражают десятки вражеских штурмов, тем временем российское командование подтягивает к агломерации резервы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!