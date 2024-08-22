'Враг обещает огромные средства': в Нацгвардии рассказали о потерях армии Путина и попытках оккупантов пополнить свои ряды. Видео

Военно-политическое руководство продолжает мобилизацию, чтобы отправить на войну против Украины еще больше пушечного мяса. Основной мотивацией для россиян остается возможность "заработать" денег.

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Несмотря на то, что оккупанты несут значительные потери, враг все еще обладает определенным запасом живой силы. Об этом в эфире телемарафон заявил капитан Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.

По его словам, страна-агрессор заставляет мобилизованных подписывать контракты и обещает огромные деньги за участие в войне против Украины. Назаренко подчеркнул, что ежедневно враг несет огромные потери личного состава, но даже такие масштабы ликвидации противника пока не привели к дефициту личного состава в армии РФ.

"Надеюсь, рано или поздно, у них будет дефицит живой силы. Они уже обещают огромные средства за подписание первого контракта, проводят скрытую или не скрытую мобилизацию, заманивают контрактников, преступников в свои ряды. На данный момент ежедневные тысячные потери врага очень большие, но нужно еще больше, чтобы враг не успевал пополнять потери и терял боеспособность", – сказал боец Нацгвардии.

В то же время Назаренко добавил, что положительно на ситуацию повлияла операция ВСУ в Курской области, где россияне также несут большие потери. Кроме того, такое продвижение украинских войск повышает боевой дух.

Напомним, страна-агрессор Россия массово направляет срочников практически из всех российских регионов в Курскую область, где продолжается операция Сил обороны Украины. Пытаясь сдержать наступление ВСУ российский диктатор в очередной раз нарушил свои обещания – он неоднократно утверждал, что срочников на войну отправлять не будут.

Как сообщал OBOZ.UA, российский военный, воюющий против Украины, пожаловался, что всех оставшихся в живых в его батальоне хотят отправить на штурм. А таких немного – не более полсотни человек, вместе с больными и отказниками.

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