Враг обречен: защитники Украины показали, как минусуют штурмовые группы противника в пограничнье. Видео

Украинские защитники продолжают наносить значительные потери российским военным и их технике по всей линии фронта. В этот раз, вблизи границы с РФ, бойцы ВСУ с помощью дронов напомнили врагу, что он обречен на украинской земле.

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Соответствующие кадры были обнародованы в Telegram-канале 36-й отдельной бригады морской пехоты им. Контрадмирала Михаила Билинского. В результате слаженной работы Силы обороны уменьшили численность оккупантов и оставили их без средства перемещения.

"Минусуем штурмовые группы противника в пограничные. Совместная работа с побратимами-смежниками", – говорится в сообщении.

На кадрах можно наблюдать, что благодаря точному удару наших операторов дронов был уничтожен квадроцикл с российскими штурмовиками, а также ликвидировано большое количество личного состава врага.

Даже окопы, в которых скрываются захватчики, не спасут их от смерти.

Напомним, оккупанты пожаловались на украинские FPV-дроны, которые наносят им значительные потери на Купянском направлении. В некоторых случаях на российских военнослужащих охотятся сразу несколько беспилотников. В перехваченном разговоре россиянин утверждает, что воины ВСУ не жалеют дронов и устроили настоящее сафари на врага.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ разгромили российскую танковую колонну на Торецком направлении, сорвав очередную попытку штурма. Противник решил изменить тактику и вместо малых групп стал использовать танки, набитые пехотой.

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