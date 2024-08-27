Враг особо активен на двух направлениях: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

За сутки 26 августа на линии фронта зафиксировано 170 боевых столкновений. Особую активность враг сохраняет на Покровском направлении: там произошло около трети всех вражеских атак.

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Также нарастили количество штурмов россияне и на Времьевском направлении. Подробности о ситуации раскрыли в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В ГШ отметили, что в течение 26 августа российские захватчики нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам три ракетных удара с применением 129 ракет, нанесли 81 авиационный удар 116 КАБ. Зафиксировано также более 4500 вражеских обстрелов, 156 из них с использованием реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Колесниковка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Григоровка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Петровка, Александрополь, Селидово, Егоровка, Угледар, Тягинка, Токаревка, Садовое, Одрадокаменка.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны накануне поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления БпЛА, РЛС "Зоопарк", два склада боеприпасов, артсистему и еще один важный объект врага.

На Харьковском направлении агрессор продолжал наступательные действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении захватчики атаковали 16 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 20 атак оккупантов в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражены семь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районе Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 60 штурмовых действий в районах населенных пунктов Калиново, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка и Карловка. Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Острого, Георгиевки и Константиновки, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времьевском направлении враг совершил 22 штурмовых действия в направлении Водяного, Угледара и близ Пречистовки, во время штурмов активно задействовал бронетехнику.

На Ореховском направлении вражеские подразделения активных наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении оккупанты предприняли четыре безуспешных попытки выбить подразделения Сил обороны с занятых позиций.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

"Враг на всех направлениях не прекращает попытки штурмов позиций украинских защитников, задействует для этого значительные силы. Несмотря на это, наши воины продолжают сдерживать врага и наносить ему значительные потери", – отметили в Генштабе.

Напомним, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1280 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 19 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одну РСЗО, 120 БпЛА оперативно-тактического уровня, 103 ракеты, 58 автомобилей и три единицы специальной техники окупантов.