ВСУ за сутки обезвредили 1280 оккупантов и 12 вражеских танков – Генштаб

Силы обороны Украины за еще сутки войны уничтожили 368 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ, более двух сотен из которых – это ракеты и дроны. В боях воины ликвидировали и ранили около 1280 российских оккупантов.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле за два с половиной года, достигают примерно 610 100 захватчиков. Обновленные на 27 августа данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Больше всего накануне наши защитники сбили вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня – 120 (всего 14 254) и крылатых ракет – 103 (всех 2547).

На земле бойцы обезвредили 52 артиллерийские системы (в общем 17 495), 19 боевых бронированных машин (16 667), 12 танков (8563), одну РСЗО (1173) ВС РФ.

Кроме этого, сожжено еще 58 единиц автомобильной техники и автоцистерн (23 613), три – спецтехники (2944).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили также 937 средств ПВО, 367 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники лишили врага станции связи и системы видеонаблюдения. Российское военное оборудование защитники атаковали FPV-дроном.

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