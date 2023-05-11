"Враг переживает": Гуменюк объяснила, почему оккупанты активизировали полеты разведывательных БПЛА над Черным морем
Российские оккупационные войска активизировали полеты беспилотных разведчиков над Черным морем. Это свидетельствует об опасениях врага, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины может начаться не только на суше.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что российские войска чувствуют себя довольно беспокойно в ожидании наступательной операции ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Мы видим активизацию беспилотных разведчиков над территориальным морем Украины. Это говорит о том, что флотской группировке достаточно беспокойно. Они переживают, что контрнаступление может быть не только на суше", – отметила Гуменюк.
Напомним, ранее представительница Сил обороны юга сообщила, что ВСУ продолжают работу по истощению российских оккупантов, которые засели на левом берегу Днепра в Херсонской области. Удар за ударом защитники зачищают эту территорию от присутствия врага.
Результат работы украинских воинов в Херсонской области, по словам Гуменюк, очевиден: благодаря уничтожению вражеской техники по другую сторону реки, оккупанты совершают меньше обстрелов населенных пунктов на правом берегу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– военный эксперт Владимир Гулима в интервью нашему изданию высказал мнение, что во время наступления украинская армия сможет освободить, по меньшей мере, ключевые территории нашей страны. В частности, есть обоснованные надежды, что в течение считанных недель ВСУ выйдут на позиции по состоянию на 24 февраля 2022 года;
– спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер рассказал, что американцам нравится видеть прогресс украинской армии на поле боя, поэтому они тоже находятся в ожидании контрнаступления ВСУ. Как один из крупнейших партнеров Украины, США с нетерпением ждут возможности увидеть, на что способны украинские военные в будущих атаках.
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