УкраїнськаУКР
русскийРУС

Враг подло нанес удар по Сумам: погибли пожилая женщина и 16-летняя девушка, есть пострадавшие. Фото

Иван Черленский
War
1 минута
1,2 т.
Последствия российского нападения на Сумы: спасатели выносят тело погибшей.
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В Сумах в результате российского удара погибли два человека — пожилая женщина и 16-летняя девушка. Еще пять человек получили ранения, среди них — ребенок.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram. По данным ОВА, российские войска атаковали город тремя управляемыми авиационными бомбами (КАБами).

Последствия российского удара по Сумам.
Спасатели несут тело погибшей в результате российского удара по Сумам.
Сумы после российского удара.

Один из боеприпасов попал рядом со зданием центра поддержки семей и детей. Помещение повреждено, однако на момент атаки посетителей там не было.

Медики оказывают необходимую помощь пяти пострадавшим, среди которых есть ребенок.

Последствия российского удара по Сумам.
Последствия российского удара по Сумам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 сентября российские войска атаковали Киев и область с помощью беспилотников. В результате ударов в столице и в Киевской области есть погибшие и пострадавшие, повреждены гражданские и нежилые объекты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаСумыВойна в УкраинеРоссийские обстрелыВойны России против Украинысмертьпострадали украинцыРоссия
Редакционная политика