Враг подло нанес удар по Сумам: погибли пожилая женщина и 16-летняя девушка, есть пострадавшие. Фото
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В Сумах в результате российского удара погибли два человека — пожилая женщина и 16-летняя девушка. Еще пять человек получили ранения, среди них — ребенок.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram. По данным ОВА, российские войска атаковали город тремя управляемыми авиационными бомбами (КАБами).
Один из боеприпасов попал рядом со зданием центра поддержки семей и детей. Помещение повреждено, однако на момент атаки посетителей там не было.
Медики оказывают необходимую помощь пяти пострадавшим, среди которых есть ребенок.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 сентября российские войска атаковали Киев и область с помощью беспилотников. В результате ударов в столице и в Киевской области есть погибшие и пострадавшие, повреждены гражданские и нежилые объекты.
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