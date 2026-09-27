Враг подло нанес удар по Сумам: погибли пожилая женщина и 16-летняя девушка, есть пострадавшие. Фото

В Сумах в результате российского удара погибли два человека — пожилая женщина и 16-летняя девушка. Еще пять человек получили ранения, среди них — ребенок.

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Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram. По данным ОВА, российские войска атаковали город тремя управляемыми авиационными бомбами (КАБами).

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Один из боеприпасов попал рядом со зданием центра поддержки семей и детей. Помещение повреждено, однако на момент атаки посетителей там не было.

Медики оказывают необходимую помощь пяти пострадавшим, среди которых есть ребенок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 сентября российские войска атаковали Киев и область с помощью беспилотников. В результате ударов в столице и в Киевской области есть погибшие и пострадавшие, повреждены гражданские и нежилые объекты.

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