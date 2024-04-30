Враг подтягивает личный состав, БК, технику: оккупанты активизировались на Купянском направлении. Карта

Защитники Украины на Купянском направлении фиксируют активизацию армии РФ. Оккупанты подтягивают личный состав, БК и военную технику.

Об этом рассказала "Суспільному" спикер 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Надежда Замрига. По ее словам, чрезвычайной активности в полосе ответственности бригады нет.

"Это, возможно, дело времени. Внимание, бдительность, повышенное внимание у бойцов сейчас есть", – сказала спикер.

Она добавила, что противник наносит артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам неподалеку от линии столкновения, проводит авиаразведку.

"Все говорит о том, что он все свои намерения по захвату сел вокруг Купянска и самого города не покинул", – заявила пресс-офицер.

Надежда Замрига добавила, что движение врага происходит постоянно.

"Сначала это было доукомплектование, потому что россияне понесли большие потери, и продолжают их нести. То, что накапливает... Вероятно, подтягивает резервы, потому что сказать, что где-то в одном месте он ведет активные боевые действия, а где-то затих и ничего не делает, мы так не думаем. Не надеемся. Да, движение есть, Россия подтягивает личный состав, БК, технику какую-то", – рассказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, на Купянском направлении за прошлые сутки Силы обороны Украины отбили девять атак в районах населенных пунктов Берестовое и Новосергеевка Харьковской области, а также в районе Стельмаховки Луганской области.

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