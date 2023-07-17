Враг подтянул резервы: эксперт указал на нюанс с боями за Бахмут и объяснил, создали ли ВСУ 'огневой мешок' для оккупантов

Предпосылок для отступления российских оккупационных войск из Бахмута на Донетчине пока нет. Захватчики прилагают усилия, чтобы удержать свои позиции, а также подтягивают на Бахмутское направление резервы.

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Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в интервью РБК-Украина. По его мнению, реальная ситуация в районе Бахмута несколько отличается от заявлений украинских чиновников.

"На мой взгляд, она (ситуация на Бахмутском направлении. – Ред.) вряд ли описывается именно теми сочетаниями и терминами, которыми официальные спикеры ее характеризуют: полуокружение, огневой контроль над перемещением сил и средств противника и т.д. Я не согласен с такими оценками, если мы имеем в виду именно то, что употребляют обычно под этими терминами. Говорить о какой-то огневой "ловушке" или огневом "мешке" относительно целого района обороны противника в Бахмуте – это явное преувеличение", –считает Машовец.

"Нет там никакого полуокружения, трети окружения или даже четверть окружения", – добавил координатор "Информационного сопротивления".

На Бахмутском направлении, по словам Машовца, основные события разворачиваются на флангах. И на юге украинские воины добились большего, чем на севере.

"Сейчас на южном левом фланге у противника отвалилась левая "клешня". Он сейчас пытается купировать последствия ликвидации своего левого фланга и одновременно пытается удержать правый – это то, что известно как соледарский выступ противника. Там сейчас у него положение не очень хорошо, но он еще уверенно удерживает этот район. Более того, подтащил туда определенные резервы", – отметил Машовец.

Пока оснований для отступления оккупационных войск из Бахмута он не видит. Не вынудит их к этому и продвижение сил обороны до Берховки и Клещеевки.

"Клещеевки и Берховки недостаточно. Но вот выход передовых подразделений ВСУ к рубежу Подгородное – Покровское, а также Веселая Долина – Клиновое, думаю, этому будет способствовать", – отметил Машовец.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, что ВСУ деоккупировали около 18 кв. км территорий за неделю. Продвижение есть как на юге, так и на востоке нашего государства.

Всего с начала июня освобождено 210,5 кв. км.