'Враг постоянно обстреливает деоккупированные территории': Клименко рассказал об особенностях гуманитарного разминирования. Видео

Бойцы ВСУ уже деоккупировали значительную часть территорий, ранее захвативших войска страны-агрессора России. Там проводится разминирование. Однако враг постоянно обстреливает освобожденные населенные пункты.

Об этом рассказал глава украинского Министерства внутренних дел Игорь Клименко, выступивший на Demine Ukraine Forum. По его словам, есть определенные сложности в процессе разминирования (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На данный момент у нас работает 210 экипажей по разминированию. Они используют 350 единиц техники. Техника выходит из строя. Нам нужно, как минимум на сегодняшний день в полтора в два раза больше и людей, и техники. Например, машина гуманитарного разминирования в день может пройти от полу до двух гектаров в зависимости от интенсивности минирования, от почвы и т. д. Один сапер, взрывотехник или пиротехник эту самую территорию может пройти за 1-3 дня, то есть эффективность 1 до 30. То есть, чем больше у нас будет соответствующей техники – прежде всего, которая вывозит взрывоопасные предметы, потому что ее очень мало", – сказал Клименко.

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По его словам, часть взрывоопасных предметов уничтожают на месте, где они найдены непосредственно. Речь идет о противопехотных минах, кассетных и поврежденных снарядах. Для этого необходимы генераторы, медики, ведь саперы часто страдают в такой работе.

"Мы сегодня разминировали только десятую часть сельхозугодий. Это уже контролируемая территория. Но нельзя сравнить квадратный километр в Черниговской области к примеру с Запорожской", – добавил глава МВД.

Также он рассказал, что на оснащении ГСЧС более 430 пиротехнических машин разных типов, роботизированные системы, дроны и катамараны для подводного разминирования. При поддержке партнеров работают 15 машин механизированного разминирования. С их помощью очищено около 250 гектаров территории.

"В настоящее время есть направления, которые требуют особого внимания. Например, разминирование сельскохозяйственных земель. Так, потребность в первоочередном разминировании составляет более 44 тыс. гектаров", – добавил Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на сегодняшний день заминировано около 200 тыс. кв. км территорий. Для их разминирования необходимы десятилетия.

Пиротехники ГСЧС показали, как выполняют разминирование деоккупированных территорий с помощью беспилотных саперов GCS-200. Это дистанционно управляемые платформы для очистки местности взрывоопасных предметов.

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