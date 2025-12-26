'Враг прибегает к тактике тысячи порезов': эксперт объяснил новые 'ползучие продвижения' армии РФ на Сумщине и Харьковщине

На севере Харьковской и Сумской областей на отдельных участках враг испытывает нашу оборону и достигает определенного продвижения. Российский агрессор добивается того, чтобы украинское командование перебрасывало силы на эти отрезки фронта или границы и "растягивало" войска.

Свою оценку ситуации дал Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA он высказал мнение, что основные удар противник будет сосредотачивать не там.

Что происходит на севере

Обсуждая активизацию оккупантов в Харьковской области, в частности в районе населенного пункта Вильча, Жмайло отметил, что местами россияне давили очень долго.

"Были проблемы в украинском командовании, о которых откровенно говорят офицеры Генерального штаба. В частности, то самое выступление в Волчанске, которое стало возможным только из-за того, что подавалась, мягко говоря, ложная информация о реальной концентрации российских войск. Соответственно, те позиции, которые считались удерживаемыми Силами обороны, были потеряны в течение летнего периода", – отметил эксперт.

По его мнению, сейчас РФ проводит некие трансграничные удары "исключительно с целью растянуть наши резервы".

"Ведь мы понимаем, что была стабилизация во время наступления россиян на севере Харьковщины, потом была стабилизация на Сумщине, были наши успешные контратакующие действия. Но когда начались штурмы Гуляйполя, туда была переброшена основная масса вновь сформированных Штурмовых войск, которые занимаются стабилизацией линии боевого соприкосновения на тактическом уровне.

Именно поэтому на Сумщине есть новые продвижения, на Харьковщине есть новые ползучие продвижения, есть удары и по Грабовскому, и по другим населенным пунктам. Все это, собственно, для того, чтобы мы снова пытались перетягивать сюда наши резервы, потому что у врага не хватает сил завершить вопрос Покровско-Мирноградской агломерации", – пояснил Жмайло.

Захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области противник пытался сначала до 1 ноября, затем до 1 декабря, затем до 15 декабря, но до сих пор не выполнил приказ.

"Поэтому враг прибегает к тактике тысячи порезов, пытаясь проверить нашу оборону", – сказал исполнительный директор УЦБС.

Очень долгое пребывание на условно тихом участке расслабляет бойцов, считает Жмайло. "Поэтому у нас и случаются вот такие истории. Я напоминаю, что мы держим войска начиная от Волынской области и вдоль всей российско-украинской границы, до активных и неактивных участков", – добавил он.

Как ранее писал OBOZ.UA, российские войска по состоянию на 26 декабря продолжали находиться в селе Грабовское Сумской области. Численность группировки составляла около 100 оккупантов, заявлял представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

