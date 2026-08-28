Враг применяет тактику выжженной земли: в ВСУ рассказали об обстановке на Приднепровском направлении

Российские войска изменили характер атак на Приднепровском направлении, существенно сократив артиллерийские обстрелы и практически прекратив штурмовые действия. Вместо этого оккупанты все активнее применяют ударные беспилотники и тактическую авиацию, в частности управляемые авиабомбы.

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В то же время украинские военные продолжают уничтожать российскую технику, артиллерию и средства РЭБ, а также затрудняют вражескую логистику. Об этом "Укринформу" рассказал пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль.

Россияне увеличили количество ударов дронами

По словам Дрогаля, российские войска массово используют ударные беспилотники, а также увеличили количество авиационных ударов. В то же время артиллерийские обстрелы на этом направлении стали значительно реже.

"Противник массово применяет ударные беспилотники, к тому же растет количество ударов тактической авиации и ударов управляемыми авиационными бомбами. Зато, например, артиллерийские обстрелы значительно сократились – это благодаря тому, что мы, прежде всего, очень успешно уничтожаем их артиллерийские установки", – отметил пресс-секретарь.

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По его данным, в течение последних трёх-четырёх месяцев Силы обороны уничтожали около 30 российских артиллерийских систем ежемесячно. В августе в зоне ответственности украинских военных уже уничтожено или повреждено 27 таких установок.

Более 23 тысяч дронов за август

В то же время количество ударных беспилотников, применяемых Россией, продолжает расти. В мае оккупанты использовали на Приднепровском направлении более 17 тысяч ударных БПЛА, в июне – более 19 тысяч, а в июле – более 22 тысяч.

"А за 27 дней августа противник применил уже более 23 тысяч ударных беспилотников именно на Приднепровском направлении", – рассказал Дрогаль.

Также российские войска увеличили количество авиационных ударов. В мае их было четыре, в июне – девять, в июле – 26, а за 27 дней августа – уже 29.

За июль россияне применили почти 100 управляемых авиационных бомб. За первые 27 дней августа – 67 КАБ.

Несмотря на массированное использование дронов, у россиян нет технологического преимущества над Украиной в этой сфере. По словам спикера, Силы обороны уничтожают или подавляют около 90–93% вражеских ударных беспилотников.

Россияне теряют технику

Значительные потери оккупанты несут и в технике. Особенно активно украинские военные уничтожают российский автомобильный и мототранспорт – примерно 500–600 единиц ежемесячно.

Кроме того, Силы обороны поражают российские системы радиоэлектронной борьбы и катера. В августе уже уничтожено три российских танка и шесть бронированных боевых машин.

Россия практически прекратила штурмы

На фоне активного применения дронов и авиации российские войска, напротив, значительно сократили наземные штурмы. Особенно это заметно в островной зоне дельты Днепра и на позициях украинских военных на левом берегу.

"У нас фактически отсутствуют сухопутные бои, в последний раз враг массово применял штурмы в первой половине лета", – пояснил Дрогаль.

В июле россияне вообще не проводили штурмов в этой зоне. В августе они предприняли пять попыток атаковать украинские позиции на островах, но все они были отбиты.

Одной из причин сокращения штурмов пресс-секретарь назвал успешное поражение российской логистики на временно оккупированных территориях. Украинские военные затруднили перемещение российских подразделений и снабжение их топливом, боеприпасами и необходимым оборудованием.

"Тактика выжженной земли"

В то же время от российских ударов продолжает страдать гражданское население. По словам Дрогаля, российские дроны охотятся на мирных жителей, а авиационные удары разрушают гражданскую инфраструктуру.

"Военной целесообразности в таких обстрелах абсолютно нет. Она просто нулевая. Это обычная тактика террора россиян, обычная тактика выжженной земли", – подчеркнул пресс-секретарь.

По его мнению, таким образом российские военные пытаются создать видимость "успехов" на фоне отсутствия реальных побед на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия активизировала воздушную кампанию в районе Славянска Донецкой области. С помощью огромного количества беспилотников захватчики пытаются нарушить украинскую логистику, ослабить оборону в тылу и создать условия для будущих наземных наступательных операций на город.

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