Враг продолжает давить на Донбассе: на фронте произошло 110 боевых столкновений – Генштаб

На Покровском направлении на поле боя ситуация остается очень напряженной – в среду, 21 августа, на этом участке фронта российские оккупанты штурмовали позиции Сил обороны 46 раз. Всего на фронте за сутки произошло 110 боевых столкновений.

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Воины ВСУ дают отпор попыткам врага продвинуться и наносят оккупантам эффективное огневое поражение. Об этом говорится в сводке с передовой по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

Так, на Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Липцев и Волчанска. Четыре атаки отбиты, одна продолжается.

На Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений у Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. 12 столкновений завершено, четыре еще продолжаются.

На Лиманском направлении россияне 17 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Наши защитники отразили 16 атак, еще одна – продолжается.

На Северском направлении украинские военные отразили один вражеский штурм в районе Спорного.

На Краматорском направлении шли шесть боев вблизи Григоровки, Часова Яра и Предтечиного, один из которых до сих пор продолжается.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали украинские войска у Торецка и Северного. Успеха не имели.

На Покровском направлении произошло 46 боев неподалеку от Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего. Отражены 44 атаки, еще две продолжаются.

По предварительной информации, ВСУ обезвредили на этом участке фронта 238 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены боевая бронированная машина, ПТРК и автомобиль. Поврежден танк, пять артиллерийских систем и боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции, пытался продвинуться вблизи Георгиевки, Константиновки и Победы. Получил отпор.

На Времевском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных действий оккупантов не отмечено. Однако захватчики наносят авиационные удары и перманентно обстреливают территорию украинских городов и сел и позиции наших подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заверил, что власти и командование Сил обороны понимают шаги государства-агрессора России и делают все для усиления наших воинов на фронте. В частности, была проведена проверка по обеспечению бригад на передовой боеприпасами.

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