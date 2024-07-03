Враг продолжает наращивать темпы наступательных действий: в Генштабе назвали самые горячие направления

С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области. По состоянию на 16:00 среды, 3 июля, по всей линии фронта произошло более 90 боевых столкновений.

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Генеральный штаб Вооруженных сил в новой сводке сообщил: "Украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери". Самая сложная ситуация на востоке, в направлении Покровска.

По уточненной информации, утром 3 июля россияне нанесли удар тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью дронами-камикадзе Shahed-131/136. Основное направление воздушной атаки – Днепропетровщина. Заявляется, что 11 вражеских целей сбили, в том числе разведывательный БПЛА противника "Орлан-10".

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают находится под обстрелами с территории Российской Федерации. Со ствольной артиллерии и РСЗО россияне ударили по районам населенных пунктов Дмитровка, Таратутино, Миропольское, Горск, Нововасиловка, Старая Гута, Чуйковка. Продолжается вражеская диверсионно-разведывательная деятельность.

Также враг систематически обстреливает Харьковщину. На 16:00 среды со стороны Белгорода и Шебекино (РФ) террористы нанесли авиационные удары КАБами по населенным пунктам Липцы, Малые Проходы, Нескучное, Слобожанское.

В то же время отражены шесть вражеских атак в районе Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении противник дважды безуспешно штурмовал наши подразделения в районе Стельмаховки. Задействовал для поддержки авиацию – ударил КАБами по Боровой и Песчаному. Украинские воины стойко держат оборону. По состоянию на 16:00 продолжалось одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия уже совершила 19 атак вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов, в Серебрянском лесу. Десять боестолкновений завершились без успеха для противника, еще девять продолжались.

Враг продолжает искать слабые места в украинской обороне на Северском направлении. Вблизи Выемки отражена одна атака противника.

На Краматорском направлении еще продолжались четыре штурма позиций нашего войска вблизи Калиновки.

На Торецком направлении количество атак увеличилось до 12. Враг при поддержке авиации концентрирует усилия на попытках продвинуться в сторону Белой Горы, Торецкая, Делиевки, Северного, Нью-Йорка. Три боя продолжались.

Наибольшее количество противостояний – на Покровском направлении. Зафиксировано 19 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Яснобродовки, Калинового. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак, шесть боестолкновений еще не закончились.

На Кураховском направлении отражены 11 атак захватчиков в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки.

На Времевском направлении отбито два штурма ВС РФ недалеко от Водяного и Урожайного. Оккупанты применил КАБы и неуправляемые авиационные ракеты в районах Времевки и Старомайорского.

На Гуляйпольском направлении имела место одна безуспешная попытка атаки, в районе Волшебного.

Ситуация на Ореховском направлении обострилась. С начала суток украинские воины отразили две атаки в районах Новоандреевки и Работино. Семь атак противника в районах Новоданиловки, Щербаки и Роботиного продолжались. Работала вражеская авиация возле Каменского.

На Приднепровском направлении оккупанты тоже безуспешно дважды атаковали вблизи Крынок. Районы населенных пунктов Козацкое, Тягинка, Бургунка и Шляховое получили удары КАБами.

Как ранее писал OBOZ.UA, Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", считает, что на Покровском направлении фдля оккупационных войск сейчас важно штурмовать в направлении "треугольника" Евгеновка – Прогресс – Волчье.

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