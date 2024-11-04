Враг продолжает наступательные действия: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Идут девятьсот восемьдесят пятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг продолжает наступательные действия, наиболее активен он на Кураховском и Лиманском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 4 ноября по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток произошло 132 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Сумская и Харьковская области продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории российской федерации. Так, во враждебное огневое влияние попали районы населенных пунктов приграничья. Среди них – Павловка, Александровка, Возрожденское, Рогизное, Журавка, Зноб-Трубчевская.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении в настоящее время продолжается четыре атаки противника в районе Волчанска. Еще две атаки уже отбиты.

На Купянском направлении противник девять раз начинал штурмовать позиции наших подразделений возле Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вешневого, Лозовой, Кругляковки. Три из них продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 18 атак на позиции украинцев в направлении Чернещины, Грековки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского. Пять боеприкосновений завершились, 13 – продолжаются.

На Северском направлении захватчики однажды без успеха штурмовали позицию наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении кафиры атаковали пять раз в районах Временного Яра и Ступочек. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации пять раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка. Украинские воины дали достойный отпор. Две авиабомбы оккупанты сбросили в районе Дилиевки.

На Покровском направлении с начала суток захватчики предприняли уже одиннадцать попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Бои продолжаются вблизи Луча, Лисовки, Селидового, Юрьевки и Вишневого. Калиновое получило удары КАБами и НАРами.

Горячее сейчас на Кураховском направлении, здесь уже зафиксирована 51 вражеская атака в районах населенных пунктов Волченко, Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка. В районе Кременной Балки оккупанты прилагают основные усилия – провели 19 штурмов, девять из которых продолжаются.

На Времивском направлении продолжается два боеприкосновения неподалеку от Трудового. Три атаки за сегодня уже отбиты украинскими защитниками.

На Ореховском направлении кафиры пять раз атаковали в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Степного и Орехова. По Таврическому и в район Малой Токмачки враг сбросил пять управляемых авиационных бомб.

На Приднепровском направлении успешно отражен один вражеский штурм. В то же время враг нанес авиаудара НАРами по Николаевке.

На остальных направлениях без особых изменений.

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