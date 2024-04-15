Враг продолжает попытки выбить ВСУ с левобережья Днепра: были отбиты четыре атаки – Генштаб

В течение суток на фронте в Украине произошло 87 боевых столкновений. Силы обороны отразили десятки атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском направлениях. Враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, в частности в Крынках.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 15 апреля. Всего за сутки враг нанес 15 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 29 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах, вследствие чего погибли и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены многоэтажные, частные дома и другие объекты инфраструктуры.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении отбиты четыре атаки в районе села Терны Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области и Терни Ямполевка, Торское, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиаудару в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 12 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать украинскую оборону. Под артиллерийским и минометным огнем врага оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил четыре безуспешных атаки в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Львово, Тягинка, Ивановка, Новотягинка Херсонской области.

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