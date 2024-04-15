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Враг продолжает попытки выбить ВСУ с левобережья Днепра: были отбиты четыре атаки – Генштаб

Анна Паскевич
War
3 минуты
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Враг продолжает попытки выбить ВСУ с левобережья Днепра: были отбиты четыре атаки – Генштаб

В течение суток на фронте в Украине произошло 87 боевых столкновений. Силы обороны отразили десятки атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском направлениях. Враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, в частности в Крынках.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 15 апреля. Всего за сутки враг нанес 15 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 29 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах, вследствие чего погибли и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены многоэтажные, частные дома и другие объекты инфраструктуры.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

Враг продолжает попытки выбить ВСУ с левобережья Днепра: были отбиты четыре атаки – Генштаб

На Лиманском направлении отбиты четыре атаки в районе села Терны Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области и Терни Ямполевка, Торское, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиаудару в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

Враг продолжает попытки выбить ВСУ с левобережья Днепра: были отбиты четыре атаки – Генштаб

На Авдеевском направлении отражены 12 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Нетайлово Донецкой области.

Враг продолжает попытки выбить ВСУ с левобережья Днепра: были отбиты четыре атаки – Генштаб

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать украинскую оборону. Под артиллерийским и минометным огнем врага оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

Враг продолжает попытки выбить ВСУ с левобережья Днепра: были отбиты четыре атаки – Генштаб

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

Враг продолжает попытки выбить ВСУ с левобережья Днепра: были отбиты четыре атаки – Генштаб

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил четыре безуспешных атаки в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Львово, Тягинка, Ивановка, Новотягинка Херсонской области.

Враг продолжает попытки выбить ВСУ с левобережья Днепра: были отбиты четыре атаки – Генштаб

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