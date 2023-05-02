Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Донбассе: Силы обороны отразили 20 атак врага – Генштаб

Российские оккупационные войска 2 мая продолжали вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там украинские воины отразили более 20 атак противника. Горячие бои снова продолжались за Бахмут и Марьинку, где защитники Украины стойко держат оборону.

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Между тем, Россия продолжает атаковать подконтрольную правительству территорию Украины, в оккупированных же районах нашего государства захватчики обустраивают застенки, где издеваются над украинцами, порой от пыток наши соотечественники умирают. Об этом рассказали в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики продолжают попытки захватить украинский Донбасс.

"Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено более 20 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону", – подчеркнули в Генштабе.

Между тем, государство-агрессор не прекращает террора гражданского населения Украины, обстреливая мирные населенные пункты нашего государства.

"Сегодня противник нанес 3 ракетных, 30 авиационных ударов и произвел около 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и ударов по всей территории Украины остается высоким", – констатировали в Генштабе.

Украинские воины не остаются в долгу и эффективно "демилитаризуют" и "денацифицируют" российских захватчиков.

Так, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава российской оккупационной армии. Также нашими защитниками были сбиты три вражеских БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, двенадцать районов сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

Однако враг за поражения на фронте отыгрывается на оказавшихся под российской оккупацией беззащитных гражданских украинцах. На временно захваченных Россией территориях захватчики множат застенки для издевательств над украинцами, в том числе и несовершеннолетними. Некоторые из похищенных наших соотечественников не выдерживают пыток.

"На временно занятых территориях Украины и дальше фиксируются случаи насильственного похищения проукраинского гражданского населения, а также обустройство новых застенков для их удержания. В частности, один из таких застенков российские террористы обустроили в отделе полиции временно захваченной Чаплинки Херсонской области. Там в настоящее время незаконно содержат до десяти гражданских лиц, среди которых несовершеннолетние. Людей российские оккупанты держат в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки. Есть случаи, когда похищенных российские террористы замучили до смерти", – рассказали в Генштабе.

В целом, ситуация в течение суток на разных направлениях была такой:

– На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил РФ.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Гасичевка, Елино, Блешня, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Муравьи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Уралово, Середина-Буда, Кучеровка, Ривное, Ворожба, Волфино, Николаевка, Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

– На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

– На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

– На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григорьевка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Южное Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новоселка Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Львово, Ивановка, Никольское, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Напомним, ранее украинские фотографы Либеровы показали, как украинские воины удерживают важную позицию под Авдеевкой и не дают оккупантам захватить город. До российских позиций оттуда всего 200 м, защитники из 53 ОМБр практически постоянно находятся под прицелом российских дронов и обстрелами артиллерии.